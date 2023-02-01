POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?



Türk vatandaşı olmak.



Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.



Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.



KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)



Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.



Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.



Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.



Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.



Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.



Ceza almamış olmak.



Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.