Polis alımı ne zaman 2023? EGM polis alımı tarihleri! 10 bin polis alımı başvuru şartları neler?

EGM Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Merkez Teşkilatına 1004 Polis Memuru ve Taşra Teşkilatına 9000 Polis Memuru ihdas edilecek.
POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Polis alımları için kadro ihdası yapıldı, başvuru sürecine dair detaylar ise henüz duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde ilanın yayımlanması bekleniyor. Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.
10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor, ancak kılavuz yayımlanmadığından detaylar belli değil.