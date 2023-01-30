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    • Memur
    • 30.01.2023 09:00
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    • 30.01.2023 09:00
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    Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Geçici işçilere kadro son dakika 2023! Açıklama geldi!

    300 bin geçici işçiye kadro hakkında araştırmalar hızlandı. EYT ve sözleşmeliye kadro düzenlemesinin tamamlanmasının ardından geçici işçiye kadro çalışması için beklentiler arttı.

    takvim.com.tr
    Geçici işçilere kadro son dakika 2023!

    Geçici işçiye kadro hakkında araştırmalar hızlandı. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin tamamlanmasının ardından, Bakanlığın çalışma takviminde bulunan geçici işçilere kadroda son durum merak ediliyor. Ekonomi gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Geçici işçiye kadro verilecek mi?' sorusuna seçim öncesini işaret göstererek yanıt verdi. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman? İşte detaylar...

    GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin geçici işçiye kadro hakkında şunları söyledi;

    Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.

    BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söylemişti.

        Bakan Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı ve kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

        GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

        Geçici işçi, geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere denmektedir.
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        Haberler Memur Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Geçici işçilere kadro son dakika 2023! Açıklama geldi!
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