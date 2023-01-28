Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? Geçici işçilere kadro son dakika 2023! Açıklama geldi!

Geçici işçiye kadro hakkında araştırmalar hızlandı. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin tamamlanmasının ardından, Bakanlığın çalışma takviminde bulunan geçici işçilere kadroda son durum merak ediliyor. Ekonomi gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Geçici işçiye kadro verilecek mi?' sorusuna seçim öncesini işaret göstererek yanıt verdi. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman? İşte detaylar...
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin geçici işçiye kadro hakkında şunları söyledi;
Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.
BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söylemişti.