Geçici işçilere kadro son dakika 2023! Açıklama geldi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek?

300 bin geçici işçiye kadro hakkında araştırmalar hızlandı. EYT ve sözleşmeliye kadro düzenlemesinin tamamlanmasının ardından geçici işçiye kadro çalışması için beklentiler arttı.
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin geçici işçiye kadro hakkında şunları söyledi;
Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.
BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söylemişti.