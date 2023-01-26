Jandarma astsubay başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı...
JGK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
JGK astsubay alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında gelişmeler Takvim.com.tr'de olacak.
2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihine ilişkin tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
1680 MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ
a. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.
b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.