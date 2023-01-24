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    • Memur
    • 24.01.2023 07:01
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    • 24.01.2023 07:01
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    JGK astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    Jandarma astsubay başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    JGK astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Jandarma astsubay başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma 1680 sözleşmeli astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı...

    JGK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    JGK astsubay alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında gelişmeler Takvim.com.tr'de olacak.

    2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihine ilişkin tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

    1680 MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

    a. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

    b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

        SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

        a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

        (1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

        (2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

        (3) Sınav ücreti ile ilgili;

        (a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

        (b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

        (c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

        (ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

        Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

        Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

        UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ

        a. Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar sırasıyla;

        (1) Fiziki kontrol,

        (2) Fiziki yeterlilik,

        (3) Mülâkat sınavına tabi tutulacaktır.

        b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.
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        Haberler Memur JGK astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!
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