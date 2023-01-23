1680 astsubay alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı! JGK astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.