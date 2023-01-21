Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından duyuruldu. Buna göre DSİ bünyesine 1.273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını, branş dağılımını vb detayları öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı.
''HAYIRLI, UĞURLU OLSUN''
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, DSİ personel alımı ile ilgili "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;
2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.
İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.
DSİ 1273 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI- KADROLAR!
Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.