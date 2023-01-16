Sağlık Bakanlığı ikinci atama olacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. alım boş KONTENJANLAR- BRANŞ DAĞIŞIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre ikinci alımlar da olacak ancak şuan için yeni bir duyuru bulunmuyor.

İkinci alımlar için yeni bir açıklama yapıldığında Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.