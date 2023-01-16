Sağlık Bakanlığı ikinci atama olacak mı, ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. alım boş KONTENJANLAR- BRANŞ DAĞIŞIMI

2023 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI SON DAKİKA GELİŞMELER! Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında eksik kadrolara yapılacak olan atamalar için tarihi öğrenmek isteyen binlerce kişi konuya ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki açıklama var mı, duyuru yapıldı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre ikinci alımlar da olacak ancak şuan için yeni bir duyuru bulunmuyor.
İkinci alımlar için yeni bir açıklama yapıldığında Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI IŞÇI ALIMI KURA SONUÇLARI ISIM LISTESI
Öte yandan Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası tamamlandı. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.