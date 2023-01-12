Manisa Soma’da icradan satılık daire

Soma İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 517 bin 669 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

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Özellikleri Tapu kaydı Manisa İli Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesi Çaltılık mevkii 443 ada 16 parsel 324,00 m2 arsa üzerindeki binada bulunan 62/1010 arsa paylı 2.kat bağımsız bölüm no 9 olan mesken niteliğindeki taşınmazdır. borçlu adına tam hisselidir Tapu kaydı, pafta örneği ve krokisinin zemine aynen uyduğu yüzölçümünde ve sınırlarında bir değişiklik olmadığı Kadastro Fen Memurunca tespit edilmiştir.

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