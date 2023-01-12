Gaziosmanpaşa'da icradan satılık daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 104 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 3 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, KÜÇÜKKÖY Mahalle/Köy, 10244 Ada, 17322 Parsel, A1 Blok, 5. Kat, 21 Nolu B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, brüt 120 m2 ve net kullanım alanı 104 m2 dir.;(İdari Adresi) Fevziçakmak mah.7715.sokak, Validesuyu Konakları, A1 blok, no:1B Gaziosmanpaşa / İstanbul adresinde bulunan taşınmazdır.

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