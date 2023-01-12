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    • Memur
    • 12.01.2023 11:06
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    • 12.01.2023 11:06
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    Gaziosmanpaşa'da icradan satılık daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Gaziosmanpaşa'da 104 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

    Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 104 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 3 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, KÜÇÜKKÖY Mahalle/Köy, 10244 Ada, 17322 Parsel, A1 Blok, 5. Kat, 21 Nolu B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, brüt 120 m2 ve net kullanım alanı 104 m2 dir.;(İdari Adresi) Fevziçakmak mah.7715.sokak, Validesuyu Konakları, A1 blok, no:1B Gaziosmanpaşa / İstanbul adresinde bulunan taşınmazdır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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