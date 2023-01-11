DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? DSİ 1273 işçi alımı KPSS şartı var mı? İşte BRANŞ DAĞILIMI...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından duyuruldu. Buna göre DSİ bünyesine 1.273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını, tarihini, branş dağılımını vb detayları öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı.