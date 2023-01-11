DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? DSİ 1273 işçi alımı KPSS şartı var mı? İşte BRANŞ DAĞILIMI...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından duyuruldu. Buna göre DSİ bünyesine 1.273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını, tarihini, branş dağılımını vb detayları öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı.
DSİ 1273 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI- KADROLAR!
Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.
DSİ 1.273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.273 sözleşmeli personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.