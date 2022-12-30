Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım'da başlamıştı. Bakanlık 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. 2 Aralık tarihinde sona eren başvuruların ardından gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KURA TAKVİMİ 2022!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım itibariyle başladı.
Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak.