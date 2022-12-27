108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları açıklandı mı?

108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün yani 27 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.'' denildi. İşte 108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları isim listesi...
108. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Kura çekilişi 27.12.2022 tarihinde saat 10:00 'da bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacak.
İsim listesi henüz yayımlanmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.