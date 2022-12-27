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    • Memur
    • 27.12.2022 08:57
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    • 27.12.2022 08:59
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    108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları açıklandı mı?

    108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası 27.12.2022 tarihinde saat 10:00 'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kurayla birlikte isim listeleri yayımlanacak. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

    108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün yani 27 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.'' denildi. İşte 108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları isim listesi...

    108. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Kura çekilişi 27.12.2022 tarihinde saat 10:00 'da bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacak.

    İsim listesi henüz yayımlanmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        ADAYLARIN DİKKATİNE!

        Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının 29 Aralık günü açıklanması bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Temizlik Görevlisi 5.080

        Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

        Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

        Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

        Elektrikçi (Genel) 275

        İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

        Marangoz 121

        Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

        Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154
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        Haberler Memur 108. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları açıklandı mı?
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