Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım itibariyle başladı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.
Bakanlıkça ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.