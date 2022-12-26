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    • Memur
    • 27.12.2022 10:49
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    • 27.12.2022 10:50
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    Devlet Demir Yoları işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? TCDD İŞKUR personel alımı 2022 başvuru FORMU!

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kısaca TCDD, İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Başvurular 26 Aralık 2022 tarihinde başladı. 100 daimi işçi alımı için şartlar belirlendi. Peki Devlet Demir Yoları işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte TCDD İŞKUR personel alımı 2022 başvuru FORMU ve diğer detaylar...

    TCDD personel alımı 2022 başvuru şartları neler?

    TCDD 2022 yılının son günlerde personel alımı için başvuru ekranını aktif etti. Buna göre 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Lokomotif Tamircisi, Vinç Operatörü, Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği, Motor Tamircisi, Kaynakçı, Elektronik İşçiliği, Vagon İmal ve Tamircisi, Elektrikçi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü, Tren Teşkil İşçisi alımı için İŞKUR üzerinden başvuru alacak. İşte merak edilenler...

    TCDD İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    TCDD personel alımı başvuruları İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    👉İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    KADROLAR VE UNVANLAR

    TCDD 100 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

    İlanlarımıza başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücütalebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

    İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü (Oda No:2050) Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

        İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

        Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

        TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık A.Ş.'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

        Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)

        Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

        Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir. (Tren Teşkil İşçilerinin raporları özeldir)

        7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarısüresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim, kurs ve staj giderlerinin ½ 'si oranında tazminat talep edilir.

        İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilidir.

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi),

        2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

        3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

        4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

        5- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),

        6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı),

        7- Başvuru Formu.
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        Haberler Memur Devlet Demir Yoları işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? TCDD İŞKUR personel alımı 2022 başvuru FORMU!
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