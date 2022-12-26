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    • Memur
    • 26.12.2022 12:39
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    • 26.12.2022 12:39
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    2022 Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman verilecek, kimler kapsama alındı?

    Sözleşmeli personele kadro kapsamı ve şartları, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sağlık çalışanı, sanatçılar, üniversite asistanları ve öğretmenleri kapsayan sözleşmeli personele kadroda son durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından netlik kazandı. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman verilecek?

    Sözleşmeli personele kadro kapsamı ve şartları, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sağlık çalışanı, sanatçılar, üniversite asistanları ve öğretmenleri kapsayan sözleşmeli personele kadroda son durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından netlik kazandı. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇİŞ NE ZAMAN?

    3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz'da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız. Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz.

    Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler TBMM'de! | VİDEO

    EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3'ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT'liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık'ın sonu olmaz da Ocak'ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

        BAKAN BİLGİN DUYURDU

        Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, sözleşmeliye kadro çalışması hakkında şunları söyledi;

        Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

        Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

        ARALIK'IN SONU OLMAZ DA OCAK'IN BAŞI OLUR!

        Akbaşoğlu; "EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3'ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT'liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık'ın sonu olmaz da Ocak'ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

        SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

        A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

        1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

        4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

        5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

        6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

            "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

            Gerçekleştirilem son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi

            CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi temel dayanak haline getirilerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak." kelimelerini kullandı.
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