2022 Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman verilecek, kimler kapsama alındı?

BAKAN BİLGİN DUYURDU

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, sözleşmeliye kadro çalışması hakkında şunları söyledi;

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.