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    • Memur
    • 14.12.2022 17:11
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    • 14.12.2022 17:11
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    Karabük Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Karabük Üniversitesi 31 öğretim üyesi için yayınladığı personel alım ilanı dikkat çekti.

    Akademik kariyer yapmak isteyenler dikkat! İlan yayında

    Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi için personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Karabük Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

    Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.
    Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
    Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
    İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
    Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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