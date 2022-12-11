Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım itibariyle başladı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? İşte detaylar...