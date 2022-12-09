POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.