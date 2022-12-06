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    • Memur
    • 06.12.2022 08:00
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    • 06.12.2022 08:00
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    Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası isim listesi: KURA TAKVİMİ 2022!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım'da başlamıştı. Bakanlık 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. 2 Aralık tarihinde sona eren başvuruların ardından gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KURA TAKVİMİ 2022!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım'da başlamıştı. Bakanlık 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. 2 Aralık tarihinde sona eren başvuruların ardından gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KURA TAKVİMİ 2022!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı için süreç 28 Kasım itibariyle başladı.

    Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'nin taşra teşkilatına en az lise mezunu, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedical cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi branşlarında toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak.

        Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında alındı.

        Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar bu tarihte sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.
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        Haberler Memur Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası isim listesi: KURA TAKVİMİ 2022!
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