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    • Memur
    • 05.12.2022 17:44
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    • 05.12.2022 17:48
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    KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE! Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alımı kadrolar ve başvuru şartları! Mühendis, mimar...

    Kültür Ve Turizm Bakanlığı Aralık ayında sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 19 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. llana göre mimar, harita mühendisi, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, şehir plancısı, elektrik elektronik teknikeri, harita kadastro teknikeri, sahne ışık ve ses teknolojisi teknikeri, bilgisayar teknikeri gibi kadrolara yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar...

    Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alım ilanı

    Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alım ilanı gündemde yer alıyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen yüzlerce kişi bu haberi bekliyordu. Peki Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alımı ne zaman? Kültür Ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları...

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alım ilanına göre başvurular 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.

    HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına göre 20 ilde farklı kadrolara alım yapılacak. Alım yapılacak şehirler ise Kütahya, Aydın, Edirne, Eskişehir, Muğla, Ankara, Trabzon, Adana, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Van, Batman, Erzurum, İstanbul, Muş, Tunceli, Balıkesir, Bursa olarak belirlenmiştir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Açılan kadrolara başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre pozisyon için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak adaylardan genel şartların yanında KPSS, eğitim ve yaş şartı aranır. 2022 yılında yapılan KPSS ortaöğretim, KPSS önlisans ve Lisans sınavlarından en düşük 70 puan alınması gerekir. Özel başvuru şartlarına aşağıda bulunan ilandan ulaşabilirsiniz.

        👉KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KADROLAR

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, mimar, harita mühendisi, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, şehir plancısı, elektrik elektronik teknikeri, harita kadastro teknikeri, sahne ışık ve ses teknolojisi teknikeri, bilgisayar teknikeri gibi kadrolara toplam 58 personel alımı yapacak.
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        Haberler Memur KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE! Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alımı kadrolar ve başvuru şartları! Mühendis, mimar...
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