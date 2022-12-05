KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE! Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alımı kadrolar ve başvuru şartları! Mühendis, mimar...

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alım ilanı gündemde yer alıyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen yüzlerce kişi bu haberi bekliyordu. Peki Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alımı ne zaman? Kültür Ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alım ilanına göre başvurular 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.
HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına göre 20 ilde farklı kadrolara alım yapılacak. Alım yapılacak şehirler ise Kütahya, Aydın, Edirne, Eskişehir, Muğla, Ankara, Trabzon, Adana, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Van, Batman, Erzurum, İstanbul, Muş, Tunceli, Balıkesir, Bursa olarak belirlenmiştir.