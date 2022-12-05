KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE! Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2022 personel alımı kadrolar ve başvuru şartları! Mühendis, mimar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Açılan kadrolara başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre pozisyon için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak adaylardan genel şartların yanında KPSS, eğitim ve yaş şartı aranır. 2022 yılında yapılan KPSS ortaöğretim, KPSS önlisans ve Lisans sınavlarından en düşük 70 puan alınması gerekir. Özel başvuru şartlarına aşağıda bulunan ilandan ulaşabilirsiniz.

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