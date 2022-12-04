Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi 555 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin sınavla alınacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

a) Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesi ile MEB Onaylı Sertifikalarını "Diğer Bilgi/Belge Ekle" ekranından, uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen belgelerini ise "Sınav Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar diplomasını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme girmesi/yüklemesi gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

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