Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular için araştırmalar yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Kasım 2022 itibariyle başladı.Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.
PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR