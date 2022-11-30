Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...

BİRDEN FAZLA POZİSYONA BAŞVURU YAPILAMAYACAK

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU NİTELİK KODLARI NEDİR?

Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları nitelik kodları ile yapılmaktadır. Bu kapsamda ÖSYM resmi internet sitesinde Sağlık Bakanlığı nitelik kodları verilmemiştir. Mezuniyete göre nitelik kodlarını sizlere paylaşıyoruz. İlgili nitelik kodları geçmiş tercih kılavuzuna aittir.

Lise ( Ortaöğretim ) Mezunları İçin Nitelik Kodları

Nitelik Kodu: 2087 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

Nitelik Kodu: 2089 Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı - Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

Nitelik Kodu: 2091 Ortaöğretim Kurumlarının Çevre Sağlığı Alanı - Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

Nitelik Kodu: 2097 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

Nitelik Kodu: 2099 Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.