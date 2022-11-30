Sağlık Bakanlığı 2022 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Bölge hizmet grupları - Nitelik kodları! KPSS şartsız sosyal çalışmacı, şoför...

Nitelik Kodu: 3039 Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 3041 Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 3045 İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 3047 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 3051 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 3064 Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Lisans Mezunu Nitelik Kodları:
Nitelik Kodu: 4131 Psikoloji lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4148 Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4177 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4524 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4525 İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4531 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4571 Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4577 Biyomedikal Mühendisliği veya Tıp Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4597 Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4599 Perfüzyon lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4600 Ergoterapi lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4601 Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4602 Odyoloji lisans programından mezun olmak.
Nitelik Kodu: 4603 Ebelik lisans programından mezun olmak.