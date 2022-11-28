90 bin taşerona kadro için geri sayım! Sözleşmeliye kadro için şafak belli oldu! Taşerona kadro kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir diğer gündem maddesi olan kamuda sözleşmelilere kadro için Bakan Bilgin pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Bu gelişmenin ardından 90 bin taşeron işçiye kadro için beklentiler yoğunlaştı. Taşeron işçiye kadro çalışması Bakanlık tarafından yol haritası ile netlik kazanacak. İşte 90 bin taşerona kadro hakkında tüm detaylar...
TAŞERON İŞÇİYE KADRODA SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?
Diğer yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda asgari ücret, yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT ve gündeme dair önemli soruları cevapladı. Bilgin taşeron işçiye kadro düzenlemesi hakkında şunları söyledi;
Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor.