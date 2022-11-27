Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 27.11.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2022 08:03
    ABONE OL

    pa.edu.tr: Polislik başvurusu ne zaman? BAŞVURU EKRANI || 2022-2023 POMEM başvuruları başladı mı?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (2022- KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar 9 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla polis alımları hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

    takvim.com.tr
    POMEM başvuruları başladı mı?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (2022- KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar 9 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla polis alımları hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

    POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    POMEM başvuru tarihlerinin netlik kazanması ile birlikte alım yapılacak öğrenci sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz yıl lisans mezunlarından 5 bin 120 erkek, bin 280 kadın, ön lisans mezunlarından ise bin 280 erkek ve 320 kadın öğrenci alımı yapılmıştı. 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi alımlarına ilişkin başvuru tarihlerinin yeni yıl ile birlikte belli olması bekleniyor.

    POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    🔶Resmi olarak yayınlanan kılavuzda kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmaması gerekiyor. Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.

    🔶POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;

    🔶T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    🔶Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

        🔶Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak. Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

        🔶Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak. Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

        🔶Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak. Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

        🔶Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

        🔶Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

        🔶Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

        🔶Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

        POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

        MADDE 7 – (1) POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az (Değişik ibare:RG-6/1/2017-29940) dört aydır. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kar adım adım geliyor! 2 il için çok kritik uyarı
        Haberler Memur pa.edu.tr: Polislik başvurusu ne zaman? BAŞVURU EKRANI || 2022-2023 POMEM başvuruları başladı mı?
            SON DAKİKA