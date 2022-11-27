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    • Memur
    • 27.11.2022 14:06
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    • 27.11.2022 14:06
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    Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 memur alım ilanı dikkat çekti.

    Kahramanmaraş’ta 20 memur alınacak

    Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak memurların mühendis, tekniker ve memur olarak görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi alım ilanı için bilgiler
    İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a) Türk vatandaşı olmak.
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
    e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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