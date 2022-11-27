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    • Memur
    • 27.11.2022 14:12
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    • 27.11.2022 14:12
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    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

    Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
    - Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),
    - Özgeçmiş,
    - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),
    - Yabancı dil belgesi,
    - Yayın listesi,
    - 2 (iki) adet fotoğraf,
    - Kimlik fotokopisi,
    - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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