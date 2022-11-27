Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),

- Yabancı dil belgesi,

- Yayın listesi,

- 2 (iki) adet fotoğraf,

- Kimlik fotokopisi,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

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