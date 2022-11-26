Sözleşmeliye kadro için şafak belli oldu! 90 bin taşerona kadro için geri sayım! Taşerona kadro kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU DA GÜNDEMDE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili şunları aktardı:

"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hala geçici işçi.Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı"