Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 26.11.2022 18:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2022 18:03
    ABONE OL

    Sözleşmeliye kadro için şafak belli oldu! 90 bin taşerona kadro için geri sayım! Taşerona kadro kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir diğer gündem maddesi olan kamuda sözleşmelilere kadro için Bakan Bilgin pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Bu gelişmenin ardından 90 bin taşeron işçiye kadro için beklentiler yoğunlaştı. Taşeron işçiye kadro çalışması Bakanlık tarafından yol haritası ile netlik kazanacak. İşte 90 bin taşerona kadro hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Sözleşmeliye kadro için şafak belli oldu!

    90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor.

    TAŞERON İŞÇİYE KADRODA SON DURUM

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Diğer yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda asgari ücret, yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT ve gündeme dair önemli soruları cevapladı. Bilgin taşeron işçiye kadro düzenlemesi hakkında şunları söyledi;

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor.

        90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

        GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU DA GÜNDEMDE!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili şunları aktardı:

        "Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hala geçici işçi.Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Oryantiring turnuvasında zamana karşı yarış
        Haberler Memur Sözleşmeliye kadro için şafak belli oldu! 90 bin taşerona kadro için geri sayım! Taşerona kadro kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?
            SON DAKİKA