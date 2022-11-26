pa.edu.tr BAŞVURU EKRANI || 2022-2023 POMEM başvuruları başladı mı? Polislik başvurusu ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2022- KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar 9 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla polis alımları hakkındaki araştırmalar hız kazandı.
POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
POMEM başvuru tarihlerinin netlik kazanması ile birlikte alım yapılacak öğrenci sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz yıl lisans mezunlarından 5 bin 120 erkek, bin 280 kadın, ön lisans mezunlarından ise bin 280 erkek ve 320 kadın öğrenci alımı yapılmıştı. 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi alımlarına ilişkin başvuru tarihlerinin yeni yıl ile birlikte belli olması bekleniyor.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
🔶Resmi olarak yayınlanan kılavuzda kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmaması gerekiyor. Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.
🔶POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;
🔶T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
🔶Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.