Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması SON DAKİKA! 2022 Sağlık personeli, doktor, hemşire maaş promosyon TABLOSU...

Sağlık Bakanlığı promosyon güncellenemesi haberleri! Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemelerinin yatırılacağı tarih gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin promosyon anlaşması açıklanmıştı. Gözler şimdi sağlık çalışanları için promosyon anlaşmasında! Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? 2022 Sağlık personeli, doktor, hemşire maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM!
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞVİK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İLK ANLAŞMA DUYURULMUŞTU
Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri hakkında şöyle denilmişti: