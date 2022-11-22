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    • Memur
    • 22.11.2022 18:50
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    • 22.11.2022 18:50
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    Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması SON DAKİKA! 2022 Sağlık personeli, doktor, hemşire maaş promosyon TABLOSU...

    Sağlık Bakanlığı promosyon teşvik ödemeleri yattı mı, anlaşma sağlandı mı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından konuya ilişkin gelişmeler sıkça araştırılır oldu. Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemeleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İşte son dakika Sağlık Bakanlığı promosyon güncellemesi...

    Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması SON DAKİKA!

    Sağlık Bakanlığı promosyon güncellenemesi haberleri! Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemelerinin yatırılacağı tarih gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin promosyon anlaşması açıklanmıştı. Gözler şimdi sağlık çalışanları için promosyon anlaşmasında! Peki Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? 2022 Sağlık personeli, doktor, hemşire maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM!

    Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." dedi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞVİK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İLK ANLAŞMA DUYURULMUŞTU

    Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri hakkında şöyle denilmişti:

        "Sendikamızın sürecin başından sonuna yoğun emek ve mesai harcadığı Banka Promosyon Anlaşması için, Müdürlüğümüz ile Yapı Kredi Bankası arasında protokol imzalanmıştır. Kasım ayı 15-25 arasında 27.000₺ tek seferde her bir çalışana yatacaktır."Çalışanlara 3 yıl için tek seferlik ödeme sağlanacak.''

        MEB PROMOSYONU

        Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.

        Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.

        HANGİ KURUM NE KADAR PROMOSYON VERDİ?

        İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yeni promosyon tutarları:

        - Emniyet Genel Müdürlüğü: 3 yıl 27 bin lira

        - Ticaret Bakanlığı: 20 bin lira
        - Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira
        - Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22 bin 100 lira.

        - Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 lira
        - Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin lira
        - Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

        - Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira
        - Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira
        - Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira.

        - Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira
        - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950
        - Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

            - Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira
            - Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira
            - Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira.
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