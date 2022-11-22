Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması SON DAKİKA! 2022 Sağlık personeli, doktor, hemşire maaş promosyon TABLOSU...

"Sendikamızın sürecin başından sonuna yoğun emek ve mesai harcadığı Banka Promosyon Anlaşması için, Müdürlüğümüz ile Yapı Kredi Bankası arasında protokol imzalanmıştır. Kasım ayı 15-25 arasında 27.000₺ tek seferde her bir çalışana yatacaktır."Çalışanlara 3 yıl için tek seferlik ödeme sağlanacak.''

MEB PROMOSYONU

Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.