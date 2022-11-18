Uzman Öğretmenlik sınavı gözetmen ücreti 2022! basvuru.meb.gov.tr: MEBBİS Uzman Öğretmenlik sınav giriş BELGESİ nereden alınır?

Uzman Öğretmenlik sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Mlli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki 19 Kasım 2022 Uzman Öğretmenlik sınav giriş BELGESİ nereden alınır? İşte sınav yeri öğrenme ekranı ve Uzman Öğretmenlik sınavı gözetmen ücreti...
UZMAN ÖĞRETMENLİK GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.
Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.
SORU VE CEVAPLAR SINAV SONRASINDA AÇIKLANACAK
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
MEB tarafından uygulanacak sınav, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum olarak yapılacak. Sınav, beş seçenekli 100 sorudan oluşacak. Sınav süresi 150 dakika olarak uygulanacaktır.