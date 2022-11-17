Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru kaç dk? Soru dağılımı...

Uzman öğretmenlik sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Buna göre adaylar 14 Kasım 2022 itibariyle giriş belgeleirni basvuru.meb.gov.tr adresinden temin edebilecek. Sınav yaklaşırken bir çok soru gündeme geldi. Peki Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru kaç dakika? Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru dağılımı nasıl? Uzman öğretmenlik sınavı görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?