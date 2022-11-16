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    • Memur
    • 16.11.2022 13:05
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    • 16.11.2022 13:45
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    Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alacak! Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve kadro dağımı...

    Ticaret Bakanlığı personel alımı duyurusu geldi. Sözleşmeli 2.500 kişi alınacak. Başvrular dijital ortamda Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda başvuru şartları, kontenjan- kadro dağılımı ve diğer tüm bilgilere yer verildi. Buna göre alımlar muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve diğer bazı ünvanlardan olacak.Peki 2022 Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı başvuruları ne zaman? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

    Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı başvuruları başladı mı?

    Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı duyurusuyla bilikte başvuru detayları merak edildi. Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurunda bulunmak isteyen adaylar şartları ve kontenjan-kadro dağılımını öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?' soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

    TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

    Başvurular 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım saat 17:00 olarak belirtildi.

    TİCARET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

    KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI

    200 Muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru, 1000 sözleşmeli büro personeli.

    SÖZLÜ SINAV

    Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

        SINAVA KATILMA ŞARTLARI

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış

        olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

        c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi

        ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,

        maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve

        lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,

        gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara

        denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim

        kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere

        denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış

        denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri

        gerekmektedir.),

        d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan

        türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
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        Haberler Memur Ticaret Bakanlığı 2.500 personel alacak! Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve kadro dağımı...
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