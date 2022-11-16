Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? 16 Kasım şehir hastaneleri iş başvuru formu 2022

Şehir Hastaneleri Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alıyor ve düzenli olarak istihdam sağlanmaya devam ediyor. Her gün binlerce hastanın ziyaret ettiği, istihdam kuvveti yüksek ve kuvvetli sağlık hizmetinin sunmuş olduğu şehir hastanelerinde inşaatı biten ya da süren, faaliyette tespit edilen bütün binalar bağlamında personel alımı yapılmaya devam ediyor.