Şehir hastaneleri işçi alımı başvuru şartları açıklandı! İşte 15-30 Kasım İŞKUR şehir hastanesi personel ve işçi alımı kadroları

Şehir hastaneleri, yönetim ve hizmet bölümlerinde çalışacak yüzlerce personele gereksinim duyuyor. Bu personelin hastaneler açılmadan sağlanması içinse her ay yeni bir ilan açılıyor. Eğer hastanelerde çalışmayı istiyorsanız kesinlikle internette ki ilan sayfalarına her gün bakmanızı öneririz. Geçtiğimiz aylarda açılan ilanın sonrasında şehir hastanesinin önünde büyük bir kuyruk oluştu.