Şehir hastaneleri iş başvuru formu 2022 - Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

Şehir hastaneleri birer birer bitirilip açılışları yapılırken personel alımları da süratli bir şekilde başladı. Şu an ilanları incelediğimizde her hastanenin istediği şartların birbirinden değişik bulunduğu görülüyor. Şimdiden verdiği ilanlara yoğun bir ilgi gösterilmeye başlandı. Birçok işsiz ilanlarda belirti edilen adreslerin önünde kuyruk oluşturdu. Sosyal medyada da ilanların ne kadar sevinç verici bulunduğu kullanıcılar bağlamında belirtildi.
İşte Başvuru Şartları
Şehir hastanelerine personel alım ilanları genellikle taşeron firmalar bağlamında verildiğinden ötürü ilanlarda müracaat şartları farklı olabilir. Ancak temel olarak müracaat şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor.
Yine başvuran vatandaşların kamu haklarından mahrum olmaması ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması gibi şartlar bulunuyor. Erkek adaylardan ise askerlik hali ile alakalı bilgi isteniyor.