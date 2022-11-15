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    • Memur
    • 15.11.2022 15:19
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    • 15.11.2022 15:22
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    29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? pau.edu.tr BAŞVURU EKRANI || POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?

    POMEM başvuru ekranı için beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı ön başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar 29. Dönem giriş sınavı ön başvurularını ais.pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet şifreleri ile tamamlayacaklar. Sınav ücreti ise ön başvurusu olumlu olan adaylar tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılacak. 29. dönem POMEM başvurularıyla birlikte 13 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, POMEM başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    29. Dönem POMEM başvuru şartları neler?

    29. Dönem POMEM başvuru şartları ve başvuru ücreti netlik kazandı. Ön lisans ve lisans mezunu adaylar 29. Dönem POMEM başvuru şartlarını taşımaları halinde başvurularını www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacaklar.

    POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında saat 17.00'a kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

    İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir. e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapılacaktır.

        Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

        KONTENJAN DAĞILIMI

        Şehit ve vazife malullerinin eş veya çocuklarının KPSS'den lisans için 48, ön lisans için 52 puan almış olmaları yeterli olacak. Bu kişiler ayrıca ön başvuruda sınav ücreti ödemeyecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın alınacak.

        30 YAŞ ŞARTI BULUNUYOR

        Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış veya 30 yaşından büyük olmamak, lisans veya ön lisans mezunu eğitimi veren bölümlerden mezun olmuş olmak, kadınlarda 162 cm ve erkeklerde 167 cm boyundan kısa olmamak gerekiyor. Ayrıca silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olabilecek bir durumun olmaması da kritik önem taşıyor. Sınav takvimine ve diğer şartlara www.pa.edu.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.
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