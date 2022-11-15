29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? pau.edu.tr BAŞVURU EKRANI || POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?

29. Dönem POMEM başvuru şartları ve başvuru ücreti netlik kazandı. Ön lisans ve lisans mezunu adaylar 29. Dönem POMEM başvuru şartlarını taşımaları halinde başvurularını www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacaklar.
POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında saat 17.00'a kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir. e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.