Uzman Öğretmenlik MEBBİS sınav giriş BELGESİ ÖĞRENME EKRANI! 2022 MEBPERSONEL sınav yerleri belli oldu mu?

Uzman Öğretmenlik sınavı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı öncesi adaylar Bakanlıkça yayımlanacak sınav giriş yerlerini bekliyor. Peki 2022 Uzman Öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman Öğretmenlik MEB sınav giriş BELGESİ SORGULAMA nasıl yapılır? İşte yanıtları...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Henüz sınava ilişkin giriş belgeleri yayınlanmadı. 14 Kasım 2022 (bugün) tarihinde MEB tarafından giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI