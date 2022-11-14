Şehir hastanelerine personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? Şehir hastaneleri iş başvuru formu 2022

Şehir Hastaneleri Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında yer alıyor ve düzenli olarak istihdam sağlanmaya devam ediyor. Her gün binlerce hastanın ziyaret ettiği, istihdam kuvveti yüksek ve kuvvetli sağlık hizmetinin sunmuş olduğu şehir hastanelerinde inşaatı biten ya da süren, faaliyette tespit edilen bütün binalar bağlamında personel alımı yapılmaya devam ediyor.
İşte Başvuru Şartları
Şehir hastanelerine personel alım ilanları genellikle taşeron firmalar bağlamında verildiğinden ötürü ilanlarda müracaat şartları farklı olabilir. Ancak temel olarak müracaat şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor.
Yine başvuran vatandaşların kamu haklarından mahrum olmaması ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması gibi şartlar bulunuyor. Erkek adaylardan ise askerlik hali ile alakalı bilgi isteniyor.