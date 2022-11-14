başvuru meb.gov.tr: Uzman Öğretmenlik MEBBİS sınav giriş BELGESİ ÖĞRENME EKRANI! 2022 MEBPERSONEL sınav yerleri nasıl öğrenilir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ğretmenlik Kariyer Basamakları sınav yerleri belli oldu. MEB'den yapılan açıklamada "19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek." denildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI