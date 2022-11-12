Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU ÖSYM'DE YAYINLANDI MI?

31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz.