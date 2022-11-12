Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından personel alımına dair yeni duyuru yayınlandı.85 bin açıktan atama için ilk etapta 31 bin 317 personelin atamasının yapılacağı açıklandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada kılavuza ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 317 personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, hangi gün? İşte detaylar!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU ÖSYM'DE YAYINLANDI MI?
31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz.
Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.