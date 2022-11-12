2022 Kasım ayı PTT sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?

PTT genel müdürlüğü bağlamında 55 bin işçi alımının yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Fakat son iki sene içerisinde beklenilen ilan bir türlü yayımlanmadı. Yeni gelişmeler için haberimzii takip edebilirsiniz.
PTT personel alımı başvuru şartları
PTT ilanlarına müracaat yapılması bağlamında adayların taşıması gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise genel olarak şu şekildedir. Adayların 18 yaşından büyük ve 35 yaşından ufak olması gerekmektedir. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup herhangi bir şekilde adli sicil kaydının da olmaması gerekmektedir. Adayların askerlik ile de ilişiğinin olmaması aranan şartlar arasında yer almaktadır.
Başvuru ardından adaylara sözlü ve yazılı olmak üzere iki değişik sınavlar yapılmaktadır. Adayların makul kadrolara yerleşebilmesi bağlamında bu iki sınavdan başarılı olmadı da gerekmektedir. Son olarak ise çalışan adayların ya da çalışma geçmişi olan adayların herhangi bir şekilde disiplin cezası almamaları da gerekmektedir. Tüm bu veriler ışığında PTT personel alımı amacıyla hangi tarihi takip etmeliyiz? İşte detaylar!