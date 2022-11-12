Başvuru Şartları

Her ne kadar PTT alım konusu ile ilgili detayları açıklamamış olsa da geçmiş dönemlerde ki alımlarından yola çıkarak işe girecek olanlardan neler isteyeceği az çok sosyal medyada ön görü ediliyor. Kurumun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara istihdam hakkı tanıyacağı, işe alacağı kimseleri 18 ila 35 yaş arası insanlardan seçeceği düşünülüyor.