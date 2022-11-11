Kurumda bir süredir emekli olan kimseler ve yeni açılan şubeler olmasından büyük bir personel açığı meydana çıkmaya başlamıştı. Kurum en sonucunda bu ihtiyacını gidermek bağlamında personel alımı yapabilir.
Başvuru Şartları
Her ne kadar PTT alım konusu ile ilgili detayları açıklamamış olsa da geçmiş dönemlerde ki alımlarından yola çıkarak işe girecek olanlardan neler isteyeceği az çok sosyal medyada ön görü ediliyor. Kurumun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara istihdam hakkı tanıyacağı, işe alacağı kimseleri 18 ila 35 yaş arası insanlardan seçeceği düşünülüyor.
Yine bireylerin daha evvel yüz kızartıcı suç işlememiş olması, uyuşturucu madde kullanmıyor olması, işlerinden disiplin suçlarıyla atılmamış olması başlıca şartlardan olacaktır. Erkek adaylarda ise asker içeriğine ilgi edilecektir. Seçilecek olan vatandaşların askerden muaf ya da ilişi bulunmaması koşulu aranacaktır.