2022 Kasım ayı PTT sınavsız KPSS şartsız gişe ve dağıtıcı elemanı alımı başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?

Başvuru ardından adaylara sözlü ve yazılı olmak üzere iki değişik sınavlar yapılmaktadır. Adayların makul kadrolara yerleşebilmesi bağlamında bu iki sınavdan başarılı olmadı da gerekmektedir. Son olarak ise çalışan adayların ya da çalışma geçmişi olan adayların herhangi bir şekilde disiplin cezası almamaları da gerekmektedir. Tüm bu veriler ışığında PTT personel alımı amacıyla hangi tarihi takip etmeliyiz? İşte detaylar!