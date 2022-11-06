Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 06.11.2022 15:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2022 15:29
    ABONE OL

    Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak | Memur alım ilanları

    Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

    Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:
    1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
    2. YÖK formatlı özgeçmiş
    3. Lisans ve lisansüstü diplomalar
    4. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir)
    5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
    6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
    7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
    8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
    9. Kimlik Kartı fotokopisi
    10. Bir adet vesikalık fotoğraf
    11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
    12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Eren Abluka Sonbahar Kış-10 başladı
    Haberler Memur Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak | Memur alım ilanları
        SON DAKİKA